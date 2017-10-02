Зубко объяснил, кто должен дать команду о включении отопления в Украине
2017-10-02 12:50
Зубко объяснил, кто должен дать команду о включении отопления в Украине
Министр напомнил о правилах начала отопительного сезона.
Местные органы власти в Украине на фоне резкого похолодания должны сами принимать решение о дате начала отопительного сезона, передает Rus.Media. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону.
“Очень важно, чтобы все четко поняли: сегодня нет центрального крана, который включает отопление в Киеве или на центральном уровне. Сегодня кран, который включает отопление, отпускает средства, подписывает договоры, устанавливает тарифы, находится на муниципальном уровне. Я обращаюсь к городским головам с серьезным требованием – чтобы следили за температурой на улице”, – сказал Зубко.
Он напомним, что, согласно прогнозу, среднесуточная температура ниже 8 градусов Цельсия ожидается в середине октября, при этом социальные объекты при температурном уровне в помещении меньше 16 градусов должны быть подключены к отоплению.
“Социальные объекты: больницы, детские учреждения при уровне менее 16 градусов внутри помещения должны быть по заявке подключены к отоплению, не дожидаясь температуры на улице меньше восьми градусов”, – сказал Зубко.
Напомним, ранее Зубко предупреждал, что отопительный сезон в Украине может начаться раньше запланированных сроков.
В прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.