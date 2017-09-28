Звон, шум и свист в голове
2017-09-27 22:15
Звон, шум и свист в голове
Проблемы в работе эндокринной системы – одна из таких причин.
Шум в голове может быть вызван различными причинами, передает Rus.Media.
Проблемы в работе эндокринной системы – одна из таких причин. Обратите внимание на работу щитовидной железы. Подпитайте ее йодом. Очень часто этого бывает достаточно. Йода много в морской капусте, например.
Еще одна причина, которая вызывает звон и шум в голове – это склероз сосудов мозге. Сосуды сужены, отсюда и свист.
Для лечения и профилактики народная медицина советует выпить в первое утро, на пустой желудок, один стакан воды с лимонным соком и содой. На следующий день надо выпить стакан отвара растений. Сбор такой: в равных частях листья смородины, липовый цвет, листья или плоды земляники, клевер, зверобой, душица.
Далее, на обед сделайте гречневую кашу с морковью. С кашей, вприкуску скушайте одну луковицу средних размеров или пару зубчиков чеснока. Старайтесь в этот день выпить как минимум два с половиной литра воды.
От шума в голове также очень хорошо помогает стакан меда, смешанный со стаканом сока репчатого лука. Принимать средство надо за час до приема пищи, трижды в день, по одной столовой ложке.
Если у вас болит голова и постоянный шум в ушах, я советую сделать состав из чеснока и клюквы. На один килограмм клюквы берите двести граммов чеснока. Пропустите их через мясорубку и поставьте на сутки в прохладное место. Затем, через некоторое время, добавьте в массу полкилограмма меда и тщательно перемешайте. Храните смесь в холодильнике. Принимать его надо по одной столовой ложке за полчаса до приема пищи, дважды в день.