Звезды с неудачной пластикой губ – Эти некогда милые красавицы явно переборщили с пластикой губ!
2017-10-05 12:06
Звезды с неудачной пластикой губ – Эти некогда милые красавицы явно переборщили с пластикой губ!
Улыбка Джокера.
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Эти некогда милые красавицы явно переборщили с пластикой губ! Или попали в руки к неумелым пластическим хирургам? А может, их идеал — злодей-Джокер, воплощенный Джеком Николсоном в экранизации культового Бэтмена?!
Мэг Райан
Что случилось с милой, доброй и романтичной Мэг Райан? Вместо некогда очаровательной улыбки мы теперь наблюдаем всегда одинаково неподвижный оскал.
Кэтрин Зета-Джонс
В погоне за юным лицом без морщин Кэтрин Зета-Джонс тоже переборщила с ботоксом и филерами. Носогубные складки ушли, уступив место «улыбке Джокера».
Кристи Бринкли
Верится с трудом, но Кристи Бринкли в этом году исполнится 63 года! И все бы замечательно: роскошное тело, кожа, волосы, но слишком широкая и всегда совершенно одинаковая улыбка модели больше напоминает хищный оскал.
Тейлор Армстронг
Звезда «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» Тейлор Армстронг — еще один пример неудачной пластики губ. Улыбка актрисы выглядит «вымученной»: такое ощущение, что она изо всех сил старается быть милой.
Присцилла Пресли
Жена легендарного Элвиса Присцилла Пресли выглядит очень неплохо для своих 70 лет. Только вот с филерами в губы звезда явно перестаралась.
Мелани Гриффит
Актриса Мелани Гриффит — большая поклонница пластической хирургии. Жаль, что это увлечение сказалось на внешности актрисы настолько негативным образом. Зачем Мелани подчеркивает и без того не самую милую улыбку яркими помадами?
Николь Кидман
Николь Кидман — еще одна жертва неудачной пластики губ. Возможно, актриса хотела всего лишь разгладить морщинки вокруг рта с помощью ботокса. Но получилось то, что получилось.
Бритни Спирс
Кумир миллионов подростков, волшебная «школьница» Бритни Спирс явно что-то сделала со своей улыбкой. Посмотрите на свежие фото Бритни — от прежней милой улыбки не осталось и следа.
Любовь Успенская
Любовь Успенская — частый гость пластических хирургов. Лицо певицы выглядит свежо и подтянуто, но вот губы… С ними явно что-то пошло не так.
Маша Распутина
Если посмотреть на фото Маши Распутиной 20-летней давности, а потом сравнить со свежими снимками, создается впечатление, что это два разных человека. У певицы всегда были большой рот и пухлые губы, непонятно, зачем она увеличила их еще больше.
Маша Малиновская
Маша Малиновская не щадит своих губ. Какие метаморфозы с ними не случались. В какой-то момент из-за неудачной пластики рот девушки и вовсе не закрывался.