Звезды появляются на свет парами – ученые

despravda | 17.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-16 22:11

Звезды появляются на свет парами – ученые
К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского и Гарвардского университетов, изучив молекулярное облако в созвездии Персея.

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Формирование новых звезд происходит попарно, передает Rus.Media. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского и Гарвардского университетов, изучив молекулярное облако в созвездии Персея.

Исследователи уже давно задаются вопросом относительно существования двух и более светил на близком расстоянии друг от друга, однако до последнего времени астрофизики не могли понять: действительно ли за раз получается несколько звезд, или они все же просто притягиваются друг к другу. По одной из научных теорий, у Солнца также есть «сестра» по имени Немезида. Последние исследования космических объектов в созвездии Персея доказывают, что эта звезда действительно когда-то существовала, но позже отдалилась от Солнечной системы.

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