“Звезды” кремлевского разлива выступили в оккупированных Донецке и Луганске
2017-10-01 22:27
“Звезды” кремлевского разлива выступили в оккупированных Донецке и Луганске
Целая группа российских артистов приехала 29 сентября на оккупированный Донбасс, чтобы выступить на концерте,
Целая группа российских артистов приехала 29 сентября на оккупированный Донбасс, чтобы выступить на концерте, передает Rus.Media. Среди них были музыканты Стас Пьеха, Марк Тишман, Лоя и Natella.
Видео с их выступлением опубликовали в Youtube. Российские артисты пели на центральной площади оккупированного Луганска. Концерт приурочили 75-летию создания молодежной подпольной организации “Молодая гвардия”.
После Луганска музыканты перебрались в оккупированный Донецк. Здесь 30 сентября они выступили на концерте в центральном парке им. Щербакова. Мероприятие посвятили Дню профсоюзного работника.
В сети опубликовали фотографии с концертов, где засветились российские артисты. Некоторые из них уже давно числятся в базе сайта “Миротворец”.