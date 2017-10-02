Звезды, изуродовавшие себя пластикой!
2017-10-02 20:43
Звезды, изуродовавшие себя пластикой!
Зачем они это сделали?
Линдси Лохан,
Многочисленные попытки улучшить и так вполне привлекательные губы к добру Линдси не доказали.
Донателла Версаче
Наследница империи Версаче начала работу над собой» в 2002 году и за 13 лет много чего достигла.
Мэг Райан
Когда «самое милое лицо Голливуда» с годами подверглось некоторой коррекции, которая явно не пошла звезде на пользу.
Джанет Джексон
Младшая из Джексонов первую операцию по коррекции носа сделала в 16 лет — и с годами стала все больше похожа на старшего брата.
Ла Тойя Джексон
Мы сразу же простили Джанет все операции, потому что грань она не перешла, в отличие от Ла Тойи…
Тара Рейд
Неудачная липосакция и явные проблемы с грудными имплантами: обидно, такая была красавица…
Аманда Лепор
Нам просто нечего сказать.
Хайди Монтаг
Чем она могла быть довольна в своем теле, чтобы живого человека превратить в куклу?
Тори Спеллинг
Неудачная операция по увеличению груди сделала бюст Тори асимметричным и быстрее антисексуальным…
Джоселин Виндельштейн
Джоселин «знаменита» тем, что сделала ВСЕ существующие на сегодняшний день пластические операции. Вот только итог…
Виктория Бекхэм
Вики призналась в пластике груди только когда удалила имплантаты. То есть она правда думала, что со стороны грудь казалась естественной…
Джоан Риверс
700 (семьсот!) пластических операций. Комментарии излишни.