Звезды, изуродовавшие себя пластикой!

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-02 20:43

Звезды, изуродовавшие себя пластикой!
Зачем они это сделали?

Линдси Лохан,

 

Многочисленные попытки улучшить и так вполне привлекательные губы к добру Линдси не доказали.

Донателла Версаче

Наследница империи Версаче начала работу над собой» в 2002 году и за 13 лет много чего достигла.

Мэг Райан

Когда «самое милое лицо Голливуда» с годами подверглось некоторой коррекции, которая явно не пошла звезде на пользу.

Джанет Джексон

Младшая из Джексонов первую операцию по коррекции носа сделала в 16 лет — и с годами стала все больше похожа на старшего брата.

Ла Тойя Джексон

Мы сразу же простили Джанет все операции, потому что грань она не перешла, в отличие от Ла Тойи…

Тара Рейд

Неудачная липосакция и явные проблемы с грудными имплантами: обидно, такая была красавица…

Аманда Лепор

Нам просто нечего сказать.

Хайди Монтаг

Чем она могла быть довольна в своем теле, чтобы живого человека превратить в куклу?

Тори Спеллинг

Неудачная операция по увеличению груди сделала бюст Тори асимметричным и быстрее антисексуальным…

Джоселин Виндельштейн

Джоселин «знаменита» тем, что сделала ВСЕ существующие на сегодняшний день пластические операции. Вот только итог…

Виктория Бекхэм

Вики призналась в пластике груди только когда удалила имплантаты. То есть она правда думала, что со стороны грудь казалась естественной…

Джоан Риверс

700 (семьсот!) пластических операций. Комментарии излишни.

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