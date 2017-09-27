Звезды Игры престолов собираются пожениться
2017-09-27 13:58
Звезды Игры престолов собираются пожениться
После спекуляций в прессе звезды “Игры престолов” Кит Герінгтон и Роуз Лесли подтвердили, что помолвлены.
По тому, как в прессе начали распространяться слухи, пара опубликовала официальное объявление в газете Times, передает Rus.Media.
Они встретились на съемках этого сериала-фэнтези 2012 года, сыграв любовников Джона Сноу и Іґрітт.
Через два года Лесли оставила актерскую команду сериала. А вот Герінгтон стал одним из крупнейших его звезд, появившись во всех семи сезонах.
Впервые вместе на публике они появились только в прошлом году на вручении британской театральной Премии Лоуренса Оливье”.
Того года Герінгтон сказал изданию l’uomo Vogue, что влюбиться в Лесли “было легко”.
Он также рассказал, что его лучшим воспоминанием со съемок были три недели в Исландии, где в 2012 году снялся второй сезон.
“Потому что страна прекрасная, потому что северное сияние магическое, и потому что там я влюбился”, – сказал он.
“Если вам уже кто-то нравится, а потом в фильме они играют вашу любимую, то влюбиться очень легко”, – рассказывает актер.
Недавно Лесли сыграла главную роль в американском телесериале “Хорошая борьба” (The Good Fight).
А Герінгтона вскоре можно будет увидеть в британской теледраме от BBC “Порох” (Gunpowder) о пороховой заговор 1605 года. Потом он начнет съемки в новом и последнем сезоне “Игры престолов”.