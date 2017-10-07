Звездопад Драконіди 8 октября. Лучшее время загадать желание
2017-10-06 21:35
Звездопад Драконіди 8 октября. Лучшее время загадать желание
Загадать желание на падающую звезду у вас получится благодаря драконідам – остаткам кометы, в атмосфере Земли превращаются в яркие вспышки.
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Звездопад – одно из самых прекрасных явлений природы, передает Rus.Media. С самого детства каждый из нас хочет увидеть падающую звезду. 8 октября у вас это получится, если позволит осеннее небо.
Загадать желание на падающую звезду у вас получится благодаря драконідам – остаткам кометы, в атмосфере Земли превращаются в яркие вспышки.
Особенности Драконід в октябре
Как и любые другие метеоритные дожди, это происходит ежегодно примерно в одно и то же время. Посмотреть на это выйдет в средних и северных широтах северного полушария.
В ночь с 8 на 9 октября будет пиковый показатель падения обломков кометы на Землю. Он составит около 10-15 метеоров в час. Это не много, если сравнивать с другими, более мощными потоками, однако и этого будет достаточно для терпеливого наблюдателя в ясную ночь. Успейте загадать желание.
Понадобится ясное небо, потому что, несмотря на то, что эти обломки кометы будут очень яркими, облака полностью лишат возможности их увидеть. Высокая яркость обусловлена ??особым составом и, конечно же, скоростью движения, которая будет достаточно высокой.
Другие метеоритные дожди 2017 года
Почти весь ноябрь будут активны Леониды с пиком активности 14 числа, а закончат год Гемініди, которые обрушат на Землю сотню метеоров в час 13 и 14 декабря. Любое такое событие можно считать чудом, ведь Вселенная огромный, а осколки комет или астероидов пролетают рядом с нами, с наименьшей точкой пространства.
Научитесь терпеть и ждать, если хотите увидеть падающую звезду. Драконіди имеют особый шарм, потому что по яркости почти не уступают Гемінідам. Это значимое событие для любителей астрономии и для простых наблюдателей, а также ученых.