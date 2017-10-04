Звездные кумовья: кто кому кум в шоу-бизнесе
2017-10-04 13:03
Звездные кумовья: кто кому кум в шоу-бизнесе
Конь с конем, вол с волом, а звезды со звездами.
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Известные украинцы прикладывают немало усилий для того, чтобы крестными их детей стали не менее влиятельные персоны, передает Rus.Media. Предлагаем ознакомиться с самыми известными из них.
Ани Лорак не только “общаеться” с известными людьми, но и сама уже несколько раз была крестной мамочкой. Много лет певица дружит с олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой, то же последняя назвала свою дочь в честь подруги – Каролиной. Так, Ани Лорак автоматически стала крестной малышки.
Что касается дочери певицы, то Софийка тоже имеет непростых крестных. Король российской поп-музыки Филипп Киркоров, а также нардепа Ирина Бережная (которая недавно погибла в ДТП)
Еще одно зірове кумовство принадлежит певице Мике Ньютон. Блондинка, которая сейчас работает в США, стала крестная мамой дочери продюсера Тимофея Нагорного. Крестный отец, при этом – сын самого Николая Азарова.
В ситуации Ирины Билык и ее 14-летнего сына Глеба Оверчука все не так просто. Если сначала Ира была женой продюсера Юрия Никитина, то со временем попросила экс-возлюбленного стать крестным отцом ее сына, которого певица родила от модели Андрея Оверчука.
Самой многодетной крестной мамой среди украинских звезд оказалась Ирина Билык. В свое время она крестила дочь модного нынче стилиста Владимира Тарасюка Диану, а также сына продюсера и издателя Евгения Рыбчинского Даню и юную певицу Алину Гросу.
Звезда ответственно подходит к выполнению обязанностей: своих крестников (а их на сегодняшний день уже шестеро) она не только осыпает подарками, но и помогает проторить дорожку в шоу-бизнес.
Политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко взяли себе в кумовья неабикого, а самого президента России – Владимира Путина. Впрочем, последний не слишком часто навещает свою крестницу Дашу, учитывая постоянную политическую занятость.
У Литовченко – дочь от Сумской
Очень тщательно выполняют обязанности крестных светская львица и модель Влада Литовченко и актер Владимир Горянский. Свою крестницу Аню – дочь актрисы Ольги Сумской – они посещают регулярно и не скупятся на подарки.
– Анечка называет их «мама Влада» и «мой Володя», – рассказала актриса. – Мы часто встречаемся, отмечаем вместе праздники. Так что кумовство для нас – не просто мода, а серьезная традиция.
А вот у Виктора Павлика кумовьев много, но из-за нехватки времени со многими встречается редко.
На счету Билык и Шуфрича есть даже 37-летний крестник – Арфуш.
К слову, нардеп Шуфрич уже трижды принимал участие в таинстве обряда крещения.
Кумой себя сейчас называет красавица Настя Каменских, которая вместе с телеведущим Геннадием Ветром крестили сына общих друзей. Парочка, которой в свое время приписывали любовный роман, гордо рассказывает всем, что у них есть общий ребенок.
София Ротару – крестная мать двух своих тезок: племянницы и дочери близкой подруги. В семье певицы, как у человека верующего, крещеные все. Совсем маленьким она крестила сына Руслана и своих внуков – Анатолия и Соню. Кстати, крестными родителями Сони-меньшей стали политик Александр Зинченко и известный дизайнер Лилия Пустовит.
Владимир Гришко доверил сына Ющенко, когда Виктор Андреевич был еще банкиром.
Пожалуй, наиболее высокопоставленный кум среди украинских звезд – в тенора Владимира Гришко. Крестным отцом его сына Володи является экс-президент Украины Виктор Ющенко.
«Арктика» выбрала Асию Ахат.
Три года назад Алла Пугачева породнилась с Максимом Галкиным, окрестив его племянницу – дочь старшего брата. Примадонна согласилась стать крестной, узнав, что девочку назвали в ее честь Аллочкой.
Игорь Крутой и Лайма Вайкуле крестили внучку Раймонда Паулса.
Борис Моисеев стал крестным Ксюши – дочери Алены Апиной.
Лариса Долина (которая, по собственному признанию, уже имеет семерых крестников) крестила маленькую Веру – дочь певицы Юлии Началовох. Кумом Долиной и крестным отцом девочки стал нынешний полузащитник футбольной команды «Днепр» Ролан Гусев.
Юра Шатунов через несколько лет после ссоры помирился с бывшим продюсером Андреем Разиным и даже предложил стать его крестным отцом своего сына Дэнниса.
Актер Игорь Ливанов пригласил в крестные коллегу Владимира Стеклова. Тот стал приемным отцом его сына Тимофея.