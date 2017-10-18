Звезда Victoria’s Secret удивила откровенным селфі
18.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-18 12:07
Звезда Victoria’s Secret удивила откровенным селфі
Известная модель Адриана Лима порадовала поклонников довольно откровенным снимком.
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Мать двух дочерей и ангел Victoria’s Secret не перестает радовать своей красотой, передает Rus.Media. В свои 36 лет Адриана остается одной из самых красивых моделей, которая совсем не стесняется демонстрировать себя с наилучшей стороны. На этот раз красотка произвела фурор на своей странице в Instagram, опубликовав весьма эффектное селфі и открытой платья. Некоторые подписчики отметили, что Лима выглядит очень молодо и горячо, и с этим трудно поспорить.