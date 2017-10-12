Звезда “Сумерек” Роберт Паттинсон расстался с невестой
2017-10-12 17:35
Звезда “Сумерек” Роберт Паттинсон расстался с невестой
Британский актер Роберт Паттинсон снова остался один.
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Слухи о расставании актера Роберта Паттинсона и певицы Талии Барнетт, более известной миру под сценическим псевдонимом FKA Twigs, ходят уже несколько недель, передает Rus.Media. Но на днях западная пресса все же выяснила у инсайдеров, что пара действительно прекратила отношения, и инициатором разрыва стал именно Роберт.
“В последние месяцы они действительно начали отдаляться друг от друга и проводить вместе все меньше и меньше времени. Он устал от отношений, разорвал их и рассказал друзьям, что они с Талией расстались. После стольких лет, проведенных вместе, между ними, безусловно, еще остались сильные чувства. Сложное время, но они оба понимают, что больше не могут идти по жизни в статусе пары”, – рассказал источник.
Масла в огонь подливает тот факт, что в последнее время FKA Twigs появляется на публике без обручального кольца. В августе этого года папарацци и вовсе удалось сделать снимки Талии на Ибице в компании не Роберта, а загадочного парня, с которым она была более нежная, но утверждала, что они просто дружат.