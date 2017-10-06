Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила изменениями во внешности
2017-10-06 21:31
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила изменениями во внешности
Ким Кардашян шокировала поклонников не очень положительными изменениями во внешности.
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Теперь все таблоиды мира обсуждают изрядно порідшую шевелюру теледивы, передает Rus.Media.
36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян всегда задает тон в моде и бьюти-индустрии. Она без проблем решается на радикальные изменения во внешности (недавно она стала платиновой блондинкой), но, очевидно, что постоянные манипуляции с волосами не очень положительно на них сказали.
Так, на днях папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу в Нью-Йорке. Ким была одета в белый кроп-топ и тренировочные штаны. Повседневный образ она украсила пучком. В результате фанаты Ким, которая скоро станет мамой в третий раз, пришли в ужас от состояния волос жены Канье Уэста: без длинных наращенных прядей волос Ким Кардашьян выглядели жидкими и безжизненными.
А еще на днях Ким Кардашьян покоряла роскошной копной волос в элегантном платье.