Звезда Квартала 95 показала “заслуженный оргазм”

despravda | 06.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-06 13:48

Звезда Квартала 95 показала “заслуженный оргазм”
Сеть взорвала яркая пародия на Олега Винника.

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Звезда и административный директор “Квартала 95” Елена Кравец в юмористическом шоу “Лига смеха” представила яркую пародию на известного украинского певца Олега Винника, передает Rus.Media.

Ведущий представил звезду “Заслуженным оргазмом”.

“Если курице отрубить голову и отпустить, она все равно прибежит на концерт Олега Винника”, – сказала Кравец после выхода на сцену.

Далее она в образе Винника “постебалась” над жюри и спела песню о любви артиста к себе.

“А мне хорошо с собой, волосы пахнут собой. Когда себя я помою, шампунь пахнет мной”, – спела она.

Видео опубликовано на странице “Студия 95 квартал” в Facebook.

Пользователям сети понравилась пародия звезды “Квартала 95”, они отметили, и отметили, что Елена Кравец сыграла “на высоте”.

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