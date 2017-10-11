Звезда фильмов для взрослых умерла во время съемок
2017-06-27 17:53
Звезда фильмов для взрослых умерла во время съемок
Актриса умерла прямо перед объективом камеры.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Сети обсуждают шокирующую смерть японской порноактрисы, которая умерла прямо во время съемок фильма для взрослых, передает Rus.Media. Известно, что девушка принимала участие в сцене группового секса в жанре буккакэ с 30 мужчинами. Трагичность ситуации в том, что ни ее партнеры, ни режиссер не сразу заметили, что с актрисой произошел несчастный случай.
Как рассказал оператор картины, сначала режиссер и вовсе начал кричать на порнозвезду, ругая ее за то, что она испортила съемки. Но вскоре он понял, что девушка правда потеряла сознание от удушья. Эта новость шокировала всех. Один из актеров ранее проходил медицинскую подготовку и попытался спасти свою коллегу, сделав ей искусственное дыхание, но было уже слишком поздно.
Отмечается, что подобное произошло на съемках буккакэ впервые и не исключено, что теперь в индустрии взрослого кино введут серьезные ограничения и правила, чтобы предотвратить подобное в будущем.
Кстати, интернет-аудитория отреагировала на новость о смерти порноактрисы неоднозначно. Некоторые пользователи и вовсе не поверили в то, что произошло, считая сообщение шуткой. Другие выразили соболезнования родным и близким девушки. Но нашлись и те, кому ее смерть показалась интересной. «Она умерла в лучах славы», – отметил Aoko Hoshii. «Как минимум, она умерла, делая то, что любила», – добавил юзер под ником VICTORY.