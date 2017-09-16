Зубы следует чистить регулярно, чтобы… жить дольше
Группа ведущих научных работников реализовала уникальный в своем роде эксперимент, итог которого удивил многих. Оказалось, что регулярная чистка зубов помогает увеличить длительность жизни человека на 6 лет. Такой вывод специалисты сделали после осуществления комплексных наблюдений.
По словам ученых, бактерии, которые провоцируют образование зубного камня, могут приводить к дальнейшей закупорки кровеносных сосудов. Вследствие этого у человека увеличивается вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Исследователи провели несколько экспериментов, благодаря которым врачи зафиксировали интересную закономерность. Выяснилось, что регулярная чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет. А вот те, кто не следит за состоянием здоровья своей ротовой полости, подвержены высокому риску развития болезней желудочно-кишечного тракта, пишет
newsyou.info.