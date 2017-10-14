Зрелость и оргазм: что происходит с сексом после 60 лет
2017-10-14 18:03
Зрелость и оргазм: что происходит с сексом после 60 лет
О секс в российских семьях или не говорят вообще, или говорят максимально абстрактно — родители подростка сажают за обеденный стол и выдавливают, что «надо беречься», а самые продвинутые показывают, как выглядит презерватив.
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Голливуд и Pornhub тоже не дают молодым людям реалистичные представления о физической близости и ее разнообразие — в результате многие подростки уверены, что все половая жизнь происходит в промежутке от старших классов и до 35 лет, а их 40-летние родители в спальне заняты исключительно сном. Что уж говорить про бабушек и дедушек — кажется, что они безнадежно потеряны и могут развлекаться лишь невинными занятиями вроде вязания и выгуливания внуков. Сама мысль о том, что условная старушка из рекламы деревенской сметаны может мастурбировать или обнажаться перед другими людьми кажется странной и даже кощунственной — ведь старость это святое, «осень жизни», «золотой возраст» и так далее, передает Rus.Media.
Тем не менее секс после 60, 70 и даже 90 — это не исключительное явление. По данным Манчестерского университета, более половины британских мужчин и около трети женщин старше 70 лет сексуально активны; аналогичное исследование в США показало, что пожилые американцы не прекращают заниматься сексом. В России с исследованиями сексуальности, особенно людей в возрасте, все сложно, но эти вопросы ставят в Центре социальных исследований РАНХиГС: по словам Дмитрия Рогозина, провела масштабный опрос пожилых россиян, 70-74 года интимной жизни сохраняется у 16 % — это меньше, чем в Европе и США, но все равно немало.
Людям старшего поколения так же, как и всем остальным, необходимо внимание, тепло и контакты с другими людьми, в том числе физические: возможно, пенсионерам это нужно даже больше, чем всем остальным, — ведь когда карьера завершена, а дети выросли, становится еще важнее поддерживать близкие отношения с партнером и следить за здоровьем, в том числе сексуальным.
«Возраст дожития» и каменный пенис
Естественно, секс в 70 лет не такой, как в 20, — в первую очередь потому что с телом происходят нормальные возрастные изменения. В 45-55 лет женщины проходят через климактерический период: в течение нескольких лет яичники перестают вырабатывать яйцеклетки и происходит гормональная перестройка организма, которую часто сопровождают неприятные симптомы, например, «приливы» (когда вдруг становится жарко и лицо начинает «гореть»), перепады настроения, слабость, изменение текстуры кожи, пропорций тела, появление заметных морщин. Многие женщины отмечают снижение либидо, сухость влагалища и неприятные ощущения во время пенетрации — за уменьшения количества эстрогена во всем организме стенки влагалища становятся тоньше и чувствительнее, выделяется меньше смазки. Не все женщины испытывают на себе негативное влияние климакса, однако многие отмечают подавленность, тревожность и эмоциональную неустойчивость, примерно как во время ПМС (представьте себе ПМС длиной в несколько лет!).
Специалисты отмечают, что тревожность и депрессивные состояния во время климакса чаще проявляются у тех, кто сталкивался с ними в юности, и связывают ранимость психики в этот период не только с гормонами, но и социальными ожиданиями: женщины явно не чувствуют себя увереннее и спокойнее, когда им говорят, что климакс — это мера жизни», а их «роза отцвела». Средняя продолжительность жизни женщин у нас в стране превышает 77 лет — получается, что более 20 лет своей жизни украинки должны провести в состоянии «запада». Период после выхода на пенсию в официальных документах называется «возраст дожития» — какой уж тут секс, когда тебе предлагают в течение двадцати лет благородно угасать и готовиться к смерти.
Но есть и хорошие новости: несмотря на все трудности, связанные с гормональной перестройкой, некоторые женщины отмечают, что после менопаузы их сексуальная жизнь стала лучше, ведь к 50 годам исчезает важный стрессовый фактор — страх незапланированной беременности, а возможность получать оргазмы остается. Многие неприятные симптомы климакса можно облегчить, в том числе с помощью секса: мы уже рассказывали, чем полезен окситоцин, который вырабатывается во время оргазма, и как действуют на организм сексуальное возбуждение и разрядка.
Мужчины тоже проходят через возрастные изменения — не такие резкие, как у женщин, но не менее волнующие. По аналогии с менопаузой процессы, происходящие в мужском организме, называют андропаузой — это не совсем корректный термин, так как мужчины не теряют способность к репродукции, а испытывают постепенное снижение выработки тестостерона. Каждый пятый человек в течение жизни сталкивается с эректильной дисфункцией. Ранее считалось, что это нарушение связано с возрастными изменениями, но сейчас врачи уверены, что оно обусловлено медицинскими или психологическими факторами: эректильная дисфункция гораздо чаще встречается у мужчин с диабетом, сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, также она связана с образом жизни (например, привычкой к алкоголю и сигаретам) и психологическим состоянием, как и женщины, многие мужчины в зрелом возрасте чувствуют себя менее привлекательными, а нарушение эрекции заставляют сомневаться в своей «мужественности», которая в коллективном сознании ассоциируется с каменным пенисом.
На уровень влечения, способность к возбуждения и оргазма и у мужчин, и у женщин влияют не только заболевания, но и препараты, которыми их лечат. Это не так страшно, как кажется: большинство распространенных проблем можно решить, обратившись к обычному терапевту, психотерапевту, сексологу или эндокринологу, который поможет подобрать гормонозаместительную терапию. В зрелом возрасте есть много плюсов, которые распространяются и на секс: в 50-60 лет люди начинают лучше понимать, что им нравится, слушать свое тело и заботиться о нем, избавляются от стереотипов и нереалистичных ожиданий.
Партнеры долго живут вместе, окончательно перестают друг друга стесняться — к тому же если взрослые дети благополучно переехали в свое жилье, у родителей наконец-то появляется личное пространство и больше времени друг на друга. Одинокие люди тоже могут быть сексуально активными — им тяжелее знакомиться с партнерами своего возраста, чем 20-летним, однако никто не отменял мастурбацию и секс-игрушки (тем более что штуки вроде вагинальных шариков и тренажеров помогают держать мышцы таза в тонусе, так что женщинам после менопаузы они очень пригодятся). Получается, что объективных физиологических причин перестать заниматься сексом в 45 или 60 нет — в том, что многие добровольно отказываются от половой жизни в зрелом возрасте, виноваты, прежде всего, культурные установки.
Поп-культура и вечная молодость
Интимные отношения в зрелом возрасте — тема, которую массовая культура игнорирует или высмеивает: о сексуально активных пожилых людей говорят или в духе «седина в бороду, бес в ребро», как будто они ведут себя неприлично, или иронично-трогательно — будто в том, что люди старше 60 способны любить и испытывать удовлетворение, есть что-то необычное и вдохновляющее. «Естественная потребность в телесном контакте, нежности, проявление симпатии и любви скрывается за разговорами о приличном поведении, возрастных особенностях, особой духовности старшего возраста. Это и есть эйджизм, или тотальная дискриминация человека по возрастному признаку», — считает социолог Дмитрий Рогозин.
Пожилые люди и так мало представлены в массовой культуре, а романтические и чувственные отношения между ними показывают совсем редко: хотя в кино прослеживается небольшой сдвиг в сторону позитивного изображения старости, на экране, как и раньше, вряд ли увидишь постельную сцену или крупный план с поцелуем людей старше 60 лет. Одно из таких исключений — отмеченный на Берлинском кинофестивале фильм «45 лет», в котором Шарлотта Рэмплинг и Том Кортни играют супругов, которые прожили вместе почти полвека. Картина отличается от других историй о семейном кризисе не только тем, что в ней есть реалистичная постельная сцена, но и тем, что интимные отношения пожилой пары показаны вне комедийного контекста. «Было смешно и странно наблюдать, как во время просмотра в зрительном зале вдруг возникла неловкая тишина; публика уверена, что вот героиня Шарлотты, Кейт, сейчас закроет за собой дверь в спальную комнату, и эпизод на этом закончится. Но не тут-то было — мы продолжаем снимать и в спальне, — рассказал после премьеры режиссер картины Эндрю Хэй. — То, что, становясь старше, люди перестают испытывать друг к другу сексуальное влечение, для меня, 42-летнего мужчину, очень печальное обстоятельство».
В большинстве голливудских фильмов секс «тех, кому за…» фигурирует исключительно как повод для шуток: в кассовых хиты вроде «Отель „Мэриголд“. Лучший из экзотических» все сексуальные сцены остаются за кадром, а в тех фильмах, где постельные сцены с пожилыми людьми все-таки есть, заостряют внимание зрителей на комических трудности вроде бы не вовремя хрустнувшей спины или необходимости сбегать на кухню за виагрой. Есть и гендерный дисбаланс: сцены с участием зрелых мужчин и куда более юных женщин встречаются часто, а наборот — почти никогда. 70-летние мужчины часто играют 50-летних, а с женщинами ситуация обратная: впрочем, даже если возраст актрисы соответствует указанному в сценарии, вряд ли реальные женщины будут ассоциировать себя с суперзвездами вроде той же Шарлотты Рэмплинг или Мерил Стрип.
С СССР нам досталось убеждение, что в юности можно немного развлечься, а потом «надо поднимать детей» и уже не до секса — после рождения внуков же секс должен окончательно исчезнуть сам собой. По опросам российских пенсионеров становится понятно, что люди отказываются от физической близости в 45-55 лет добровольно, без серьезных причин — просто потому что так принято. В старшем поколении много одиноких людей, особенно женщин — сказывается и разница в продолжительности жизни, и то, что новые отношения «на закате жизни» (хотя «запад» может занять лет 20 или 30) начинать непривычно и страшно.
«Можно в возрасте „45+“ жить так же ярко, как в молодости? Сегодня женщина способна даже на это!», — жизнерадостно заявляют тематические сайты, ловко игнорируя тот факт, что 45 — это совсем не старость. Отношения, любовь и секс — это для юных, худых и здоровых, поэтому любые проявления сексуальности и эротизма в старшем возрасте окружены аурой стыда. Тем не менее сексом россияне старше 60 занимаются — и, как выяснили социологи РАНХиГС, даже готовы об этом говорить. Руководитель исследования Дмитрий Рогозин отмечает, что об отношениях и интимности гораздо охотнее и спокойнее рассказывают женщины: видимо, это связано с тем, что все романтические темы маркируются как «женские», а мужчинам такое обсуждать «несолидно», поэтому язык для разговора о сексе у них выработан на уровне хвастовства перед пацанами. Важно понимать, что занимаются сексом не только гламурные стройные старушки вроде Бадди Винкл — интимная жизнь есть и в самых обычных пожилых людей, тех, кто ни разу в жизни не выходил в интернет, живет в небольшом городе.
Лайфхаки и безопасность
Если вы введете в строке поиска «секс и пожилые люди», получите кучу ссылок на порно. В англоязычном поиске порно тоже случается, но ситуация в целом лучше: по запросу «sex seniors» появляются ссылки на лайфстайл-издание для пожилых людей с советами, правилами безопасности, форумами для знакомств и личными историями. Западные медики и исследователи сексуальности уверены, что в интимной жизни пожилых людей нет ничего ненормального, но подчеркивают необходимость секс-образования: не все знают, что после менопаузы презервативы тоже нужны — беременность уже точно не наступит, а вот подцепить инфекцию можно запросто.
Мы как-то написали целый текст о том, что эрегированный член для секса необязателен — ту же идею продвигают специалисты, которые консультируют сексуально активных пенсионеров. Зрелый возраст — самое время пересмотреть отношение к близости в принципе и расширить свои сексуальные практики: изменения в теле и некоторые заболевания не всегда дают возможность заниматься сексом так же, как в молодости, зато включают воображение и заставляют пробовать новое. Массаж, оральный секс, долгие прелюдии, объятия и прикосновения — эти и многие другие сексуальные практики доступны даже самым пожилым парам.
В интернете полно инструкций для тех, кто планирует возобновить сексуальную жизнь после сердечного приступа или инсульта, восстанавливается после перелома шейки бедра, страдает от боли в суставах и других неприятностей со здоровьем. Женщинам после менопаузы советуют не скупиться на смазку, а также не терпеть боль и с любыми жалобами идти к врачу — этой опцией почему-то пользуется лишь малая часть сексуально активных пенсионеров. Право на сексуальность признается и за обитателями домов престарелых — в прогрессивных учреждениях пожилым людям дают возможность уединиться и раздают бесплатные презервативы, а сформировавшиеся пары могут жить вместе. Это не призыв к разврату, а уважение: к пожилым людям часто относятся как беспомощных детей, даже если с их интеллектом все в порядке, и лишают их последних крох самостоятельности.
Если идея о секс в 80 лет по-прежнему кажется вам бессмысленной, можете вспомнить, что в пушкинские времена 25-летняя женщина считалась солидной дамой, а 50-летняя старой, но средняя продолжительность жизни и представление о старости с тех пор сильно изменились. Если современные пенсионеры — это люди прежде всего советские и о сексе говорить не привыкли, то на западе 80-летние — это те, кто тусовался на Вудстоке, жил в хиппи-коммунах, участвовал в Стоунволлских бунтах, демонстрациях мая 1968 года и первых гей-парадах — или по крайней мере следил за этими событиями в новостях. Те, кто был сексуально активен в молодости, не хотят останавливаться из-за чьих-то предрассудков — так что от нынешнего поколения эмансипации и секс-образование стоит ожидать еще большего.