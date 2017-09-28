“Золотой мяч 2016” получил Криштиану Роналду
2016-12-12 22:16
“Золотой мяч 2016” получил Криштиану Роналду
Форвард мадридского “Реала” Криштиану Роналду стал обладателем очередного “Золотого мяча”, опередив Лионеля Месси из “Барселоны” и Антуана Гризманна из “Атлетико”.
На церемонию вручения португалец не приехал, поскольку вместе с “Реалом” готовится к матчам клубного чемпионата мира, передает Rus.Media.
В прошлом сезоне Криштиану выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.
Напомним, в нынешнем году France Football изменил правила голосования за претендентов на “Золотой мяч”. В нем принимали участие только журналисты. Список из 23 фамилий расширили до 30 и отказались от формирования шорт-лист из трех претендентов на приз.
30 футболистов, которые претендовали на Золотой мяч 2016
Французский журнал France Football назвал 30 претендентов на Золотой мяч-2016. Больше всех игроков из списка FF выступают в испанской Примере – 13 человек, еще 8 футболистов играют в Английской премьер-лиге, немецкая Бундеслига представлена 5-ю игроками, трое выступают за итальянскую Серию А, и еще один – в португальской Примейре.