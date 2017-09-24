“Золотой мяч-2015”: сегодня состоится церемония вручения
2016-01-11 08:18
“Золотой мяч-2015”: сегодня состоится церемония вручения
В понедельник, 11 января, в Цюрихе выберут лучшего футболиста 2015 года.
В понедельник, 11 января, в Цюрихе выберут лучшего футболиста 2015 года.
Роналду, Месси и Неймар – в окончательном списке претендентов на “Золотой мяч” 2015 года.
Торжественная церемония вручения “Золотого мяча” состоится 11 января 2016 года в Цюрихе (Швейцария), сообщает официальный сайт ФИФА. Британский актер Джеймс Несбитт и телеведущая Кейт Абдо проведут гала-вечер ФИФА, в ходе которого будет назван обладатель “Золотого мяча-2015”.
Официальный старт церемонии запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Христо Стоичков считает, что “Золотой мяч” по итогам 2015 года должен достаться Лионелю Месси.
На церемонии также будут определены лучшая футболистка, лучший тренер в мужском и женском футболе, автор самого красивого гола, обладатель приза за честную игру, а также символическая сборная года.
На награду лучшему тренеру претендуют: тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли, Луис Энрике (“Барселона”) и Хосеп Гвардиола (“Бавария”).
Среди трех претенденток на наградуЛучшей футболистке годапо версии ФИФА значится бывшая футболистка сборной Германии Селия Шашич. Американка Карли Ллойд и японка Айя Мияма поспорят за приз с лучшей футболисткой Европы по итогам прошлого сезона, — сообщается в пресс-релизе на сайте УЕФА в разделе представления кандидатов.