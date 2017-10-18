Знаменитый голливудский актер Мел Гибсон выставил на продажу шикарную виллу за 30 млн долларов(фото)
2017-08-10 10:58
Знаменитый голливудский актер Мел Гибсон выставил на продажу шикарную виллу за 30 млн долларов(фото)
На территории находятся три особняка, которые окружены частными джунглями, также собственнику принадлежит белоснежный пляж.
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Знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон во второй раз выставил на продажу свою шикарную виллу Плайя-Барригона, которая построена в джунглях Коста-Рики, передает Rus.Media.
Как сообщает Life.ru в 2010 году актер уже пытался продать виллу, которая ничему не уступает имении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, требуя за нее 35 млн долларов, однако покупателя на шикарный особняк не нашлось. Теперь же 61-летний актер согласен скинуть 5 млн долларов и отдать любимое поместье всего за 30 млн долларов.
Как известно, шикарный особняк площадью 162 гектара актер присмотрел во время поисков места для съемок фильма “Апокалипсис”.
На территории находятся три виллы, которые окружены частными джунглями. Самая большая вилла украшена коралловыми камнями. В ней семь спален, восемь ванных комнат, веранда, большой плавательный бассейн и зона для отдыха.
Два других дома оснащены двумя спальнями, обеденным залом и кристально чистым бассейном.
Владельцу вилл также входит белоснежный пляж, протяженностью чуть более трех километров.
На территории живут также и животные: морские черепахи, дикие коты и обезьяны.
Ранее сообщалось, что Мел Гибсон продает особняк в Малибу за 17,5 млн долларов.