Знаменательные события 9 октября: День риэлтора
2017-10-09 07:34
Знаменательные события 9 октября: День риэлтора
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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Это профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлторов, передает Rus.Media. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.
Риэлтор – специалист в области операций с недвижимостью, то есть человек, который профессионально занимается посредничеством при заключении сделок купли-продажи, аренды коммерческой и жилой недвижимости путем сведения партнеров по сделке и получения комиссионных.
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9 октября 1874 года в Швейцарии представителями 22 стран был подписан Бернский договор, который учредил Генеральный почтовый союз. Теперь этот день отмечается как Всемирный день почты.
Современная почта во многих промышленно-развитых государствах активно работает в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталожной торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает информационные технологии, гибридную почту и электронную коммерцию.
По данным Всемирного почтового союза, международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Она предназначена для обеспечения надежной, эффективной и экономичной перевозки товаров и обмена идеями. Почта передает личные мысли друзей на большие расстояния. Она помогает фирмам разного масштаба находить клиентов и соответствовать их потребностям».
В Украине национальным оператором почтовой связи выступает Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» (УГППС «Укрпочта»). Предоставляет потребителям свыше 50 видов услуг. В состав предприятия входит свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тысяч – в сельской местности). Осуществляет прямой почтовый обмен с 72 странами мира. Количество сотрудников – около 110 тыс. человек. Входит в сферу управления Министерства транспорта и связи Украины.
Также в этот день…
В 1201 году родился Робер де Сорбон, французский теолог, который создаст Мозг всей Европы – всем университетам университет – богословский коллеж Сорбонну.
1451 – родился Христофор Колумб, испанский мореплаватель и первооткрыватель новых земель.
1835 – родился Шарль Камиль Сен-Санс (ум. 1921), французский композитор («Самсон и Далила»).
1872 – Аарон Монтгомери Уард выпустил первый каталог заказов по почте. Он состоял из одной страницы.
1874 – родился Николай Рерих, русский живописец, театральный художник, археолог, путешественник, писатель.
1904 – родился Николай Бажан, украинский советский поэт, переводчик, публицист и общественный деятель.
1936 – родился Эдмонд Кеосаян, советский режиссер, снявший культовую трилогию о красных дьяволятах: «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
1940 – родился Джон Леннон, британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель. Основатель и лидер группы «Битлз».
1964 – родился Гильермо дель Торо, мексиканский продюсер и режиссер («Лабиринт Фавна», «Хеллбой»).
1965 – песня «Битлз» «Yesterday» возглавила американский хит-парад. На вершине хит-парада она оставалась четыре недели. На сегодняшний день известно, что более двух с половиной тысяч исполнителей и музыкальных коллективов включали эту песню в свой репертуар.
1967 – умер Андре Моруа (настоящее имя Эмиль Эрзог), французский писатель («Превратности судьбы», «Письма незнакомки»), мастер жанра романизированной биографии (книги о Шелли, Байроне, Бальзаке, Тургеневе, Жорж Санд, Дюма-отце и Дюма-сыне, Гюго).
1989 – на Центральном телевидении прошел первый сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. С интервалом в две недели прошли шесть передач, и зрители (пациенты?) в зале и у телеэкранов дружно внимали установкам целителя.
1991 – зарегистрирован Союз молодежных организаций Украины, созданный вместо распущенного комсомола.
2000 – Йоко Оно, вдова Джона Леннона, почтила память рок-легенды, открыв первый в мире музей в его честь недалеко от Токио.
Именины отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.