Знаменательные события 4 октября: Всемирный День животных
2017-10-04 07:18
Знаменательные события 4 октября: Всемирный День животных
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Празднование Дня животных связано с именем святого Франциска Ассизского – покровителя священных животных, которого чтят в католических странах, передает Rus.Media.
Всемирный день защиты животных впервые стали отмечать в 1931 году, как способ привлечь внимание к бедственному положению вымирающих видов. С тех пор этот день превратился в день чествования всех животных мира, независимо от национальности, религии, вероисповедания или политических взглядов тех, кто отмечает этот день.
В последние годы мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более чем 60 странах мира.
Установлено, что каждый миллион лет вымирает 9 процентов всех биологических видов. Другими словами, каждый год исчезает от одного до пяти видов живых существ. наше время темпы вымирания увеличились в пять раз.
Сегодня в мире существует много вещей, которые угрожают будущему животных, для которых наша планета является домом. Каждый день мы сталкиваемся с чрезмерным потреблением природных ресурсов, уничтожением заболоченных и лесных территорий ради новых строительных площадок, с тем, как места обитания животных делятся строящимися дорогами. К тому же незаконная торговля дикими животными и браконьерство стирают с лица земли целые популяции животных.
Причем это касается не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращение с ними в последние годы становится все больше. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные – это часть семьи, и они имеют такие же права, как и другие ее члены.
Также в этот день…
В 1582 году папа римский Григорий XIII объявил, что следующий день будет не 5, а 15 октября. Таким образом в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) был заменен на григорианский (новый стиль).
1675 – знаменитый голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
1800 – в Луганске запущена первая доменная печь в Украине.
1816 – родился Эжен Потье, французский поэт, автор «Интернационала».
1872 – умер Владимир Даль, русский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря.
1895 – родился Бастер Китон-американский комедийный актер, снявшийся в фильмах «Генерал», «Этот безумный, безумный мир», «Сансет-бульвар».
1911 – в Лондоне введен в действие первый эскалатор.
1916 – родился Виталий Гинзбург (ум. 2009), выдающийся советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года.
1925 – родился Марлен Хуциев, советский режиссер театра и кино, сценарист, актер («Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Был месяц май»).
1946 – родилась Сьюзан Сарандон (настоящее имя Сюзан Абигейл Томалин), американская актриса, обладательница «Оскара» («Атлантик-сити», «Приговоренный к смерти идет», «Клиент»).
1957 – в СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли. «Спутник-1» был выведен на орбиту 4 октября 1957 года. В этот день радиостанции всего мира прервали свои передачи, чтобы сообщить самую главную новость. Русское слово «спутник» вошло во все языки мира.
1959 – запущен космический аппарат «Луна-3», впервые сфотографировавший обратную сторону Луны.
1965 – во время первого в истории папства визита папы римского Павла VI в США он издал буллу, в которой с евреев снимались обвинения в смерти Иисуса Христа.
1999 – в США создан центр надзора и контроля за преступностью в Интернете. Обязанность нового центра – обнаружение результатов деятельности хакеров в сети и последующее оперативное извещение банков и финансовых институтов о наличии исходящей от хакеров угрозы.
Именины отмечают: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.