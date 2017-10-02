Знаменательные события 2 октября: дни жилья, архитектуры и не только
2017-10-02 07:43
Знаменательные события 2 октября: дни жилья, архитектуры и не только
Сегодняшние международные праздники посвященные мест, где мы живем, и способов сделать их комфортным и красивым.
Ежегодно в первый понедельник октября отмечается установленный ООН праздник – World Habitat Day, передает Rus.Media. Одним из близких по смыслу переводов на русский может быть – Всемирный день жилища (места жительства). Суть этого дня в том, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам обездоленных людей которые не имеют собственного жилья и вынуждены жить в нечеловеческих условиях. В 1985 году, в соответствии с рекомендацией Комиссии по населенным пунктам Генеральная Ассамблея ООН учредила этот Всемирный день с целью обеспечения населения планеты жильем к 2000 году.
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С 1996 года к Всемирному дню жилища приурочен и Всемирный день архитектуры – до этого архитекторы отмечали свой профессиональный праздник в первый понедельник июля.
Международный союз архитекторов был создан сразу после второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий — последствий второй мировой войны. Сейчас в МСА насчитывается около ста национальных секций и более миллиона архитекторов.
Традиционно в этот день архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. В этот день организовываются выставки.
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Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах мира отмечают Международный день врача, который считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира. Ведь главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов.
Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Ежегодно около тысячи врачей от этой организации помогают людям в разных странах (в том числе и в горячих точках мира, оказывая медицинскую помощь всем, кто попал в чрезвычайную ситуацию, без какой-либо дискриминации и различия. Также волонтеры организации занимаются профилактической и просветительской работой, направленной на борьбу со Спидом и наркоманией.
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Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
Принцип ненасилия, известный также как ненасильственное сопротивление, отрицает использование физического насилия для достижения социальных или политических изменений. Считается, что существует три основных категории ненасильственных действий: выражение протеста и убеждение (сюда относится, в частности, проведение маршей и пикетов); отказ от сотрудничества; ненасильственное вмешательство (например, блокирование движения или захват помещений без причинения вреда людям). Нередко характеризуется как «политика простых людей», эта форма социальной борьбы была принята широкими массами населения во всем мире в борьбе за социальную справедливость.
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Сегодня отмечается еще одно «молодое» праздник – Международный день социального педагога (оно основано в мае 2009 года). Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики – разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.
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А на Руси в эти дни начинались молодежные вечерки – трофимовские вечеринки. Парни и девушки, собравшись вместе за чашкой чая с медом, за шутками и песнями выбирали себе женихов и невест.
Также в этот день…
В 1187 году султан Египта и Сирии Саладин после недолгой осады захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода.
1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав это место Монреалем.
1608 – голландский оптик Ханс Липперши продемонстрировал первый телескоп.
1836 – Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции. С тех пор все наши прапрапредки автоматически превратились в обезьян.
1869 – родился Махатма Ганди, один из руководителей и идеологов национально-освободительного движения Индии, создатель сатьяграха – философия ненасилия.
1870 – Рим стал столицей объединенной Италии.
1904 – родился Грэм Грин, английский писатель («Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Комедианты»).
1914 – родился Юрий Борисович Левитан, диктор Всесоюзного радио с 1931, диктор Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист РСФСР (1973), народный артист СССР (1980). В годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро. В общем, платиновый голос радиопространства на все века.
1928 – в Мадриде основана организация Опус Деи, получившая широкую известность благодаря роману Дэна Брауна «Код да Винчи».
1946 – была показана первая «мыльная опера» в мире – «Далекий холм». Как не странно, произошло это вовсе не в Бразилии, а в Соединенных Штатах Америки.
1951 – родился Стинг (настоящее имя-Гордон Самнер), английский певец, гитарист, композитор, бывший лидер группы «The Police».
1991 – компьютерные гиганты «Эппл» и ” Ай-Би-Эм договорились об объединении.
1997 – официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.
2002 – в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор. Он представляет собой самоходную тележку с емкостью из сверхпрочного сплава, в которую загружаются денежные банкноты или ценные бумаги. Благодаря компьютерно-навигационной системе робота можно направить по нужному адресу, назвав имя получателя груза.
Именины отмечают: Алексей, Давид, Игорь, Константин, Трофим, Федор.