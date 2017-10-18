Знаменательные события 18 октября: День против торговли людьми
2017-10-18 07:46
Знаменательные события 18 октября: День против торговли людьми
Сегодня отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.
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Этот День был учрежден 18 октября 2007 года Европейским парламентом как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности о феномене торговли людьми, особенно женщинами и детьми, неравнодушия общественности к этому явлению и визуализации проблемы на глобальном уровне, передает Rus.Media.
Борьба с торговлей людьми определена одним из приоритетных направлений работы Правительства Украины в сфере защиты прав человека.
Всего в Харьковской области статуса лиц, пострадавших от торговли людьми установлено 10 гражданам.
Также в этот день…
В 1741 году родился Пьер Шодерло Де Лакло-французский писатель, автор нашумевшего (в свое время) романа в письмах «Опасные связи». Кстати, любимый многими художественный фильм «Жестокие игры» был снят по мотивам этого романа. Хотя существует и более достоверная экранизация с Умой Турман в одной из главных ролей.
1776 – Нью-Йорк, город Желтого Дьявола, включал, среди других достопримечательностей, бар, оформленный петушиными хвостами. Представьте себе, 18 октября клиент заказал, а официант подал ему фирменный напиток заведения, который назывался «петушиный хвост», «коктейль» (с английского cock tail – петушиный хвост).
1844 – на прилавках книжных магазинов Франции появился роман Александра Дюма «Три мушкетера».
1867 – на Аляске был спущен российский флаг и поднят американский: огромная территория на севере Америки перешла от России США. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. Критики в Америке считали, что деньги были потрачены впустую на гигантское количество льда. До 1884 года Аляска находилась в ведении военного министерства США, в 1884-1912 стала округом, затем – территорией, а с 1959 – штатом США. 18 октября считается в США днем Аляски.
1878 – Эдисон делает электричество доступным для домашнего использования.
1896 – в «Нью-Йорк Джорнел» появились первые комиксы.
1926 – родился Чак Берри (настоящее имя Чарльз Эдвард Андерсон Берри), американский гитарист, певец и композитор, пионер рок-н-ролла.
1934 – родился Кир Булычев (настоящее имя – Игорь Всеволодович Можейко), советский писатель-фантаст, литературный папа Алису Селезневу.
1938 – в Харькове родился Вадим Мулерман, советский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР. При рождении в документах ошибочно записано имя «Владимир». В 1960-х годах – один из наиболее популярных эстрадных певцов в СССР.
1960 – родился Жан-Клод Ван Дамм (настоящее имя Жан-Клод Камилл Франсуа Ван Варенберг), американский актер бельгийского происхождения, сценарист и даже кинорежиссер.
1967 – советский космический аппарат «Венера-4» успешно сел на поверхность Венеры. Таким образом, впервые осуществилась мягкая посадка на другую планету.
1967 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Книга джунглей».
1973 – родился Сергей Безруков, российский актер театра и кино.
1995 – Украина вступила в Совет Европы.
1996 – основан Конституционный Суд Украины.
2011 – Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.
Именины отмечают: Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Еремей, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп, Харитина.