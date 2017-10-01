Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются
2017-08-31 15:30
Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются
Окончательные расставания болезненны.
Только что у вас был значимый человек в жизни, а теперь вы должны полностью ее вычеркнуть и максимально дистанцироваться, передает Rus.Media. И это всегда сложно. В некоторых случаях, как бы мы не старались, мы так и не можем полностью исключить такого человека из своего мира и стараемся поддерживать хотя бы дружеские отношения. Возможно, вы даже не против попробовать еще раз и проверить, чему вы научились на своих ошибках.
Теоретически, дать отношениям второй шанс кажется неплохой идеей, но кто может гарантировать, что в этот раз они сработают, и все проблемы чудесным образом разрешатся?
Сможете вернуться к своим прежним, и как на такие решения влияет ваш зодиакальный знак?
1. Овен
У вас могут появиться такие мысли тогда, когда ваш бывший или бывшая начнет встречаться с кем-то другим, и в вас проснется дух банальной конкуренции. Вам нравится охота, и если его нет, то это не так интересно для вас. Вам не столько нужен бывший, сколько процесс и чувство состязательности. Даже если вы выиграете, то ваш интерес моментально исчезнет вместе с победой.
2. Телец
Вероятно, вам понадобится немало времени, чтобы забыть разрыв, который в большинстве случаев у вашего знака проходит очень болезненно. Да, и два раза в одну реку – это не ваш вариант. В любом случае, вы не захотите чувствовать такую боль ближайшее время. Как только доверие разрушено, вы уже не будете ее восстанавливать.
3. Близнецы
Вы, вероятно, не хотели бы быть в слишком обязательственных отношениях в первую очередь. Ваши бывшие вам оказали услугу, расставшись с вами, и теперь у вас есть время, чтобы изучить все другие варианты. Вы не испытываете негатива к прошлому, согласны на дружеские отношения и даже не против приглашать бывших в гости, но любовная часть ваших отношений закончена.
4. Рак
Скорее всего, вы очень хотите вернуть прошлое и сойтись снова. Внутри вы не смирились с расставанием и даже просили высшие силы, чтобы ваш бывший (бывшая поняла, какую ужасную ошибку она сделала). Вам всегда нужен партнер, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно. Кроме того, вы и человек, кому просто нравится быть в отношениях, чем одному.
5. Лев
Вашим бывшим придется умолять вас о прощение и второй шанс, особенно если они были инициаторами разрыва. Ваша львиная гордость не позволит им вернуться в ваш царственный мир слишком быстро. Вы надеетесь, что они жалеют о свое плохое поведение и чувствуют, как им без вас плохо. Вы считаете, что лучший способ забыть прошлые отношения – это найти кого-то нового, и у вас всегда есть в этом плане выбор.
6. Дева
Может быть, вы могли бы дать своему бывшему второй шанс, но особого желания, обычно, у вас нет. Вы сразу же начинаете думать с точки зрения глубокого анализа. Изменились ли они или их недостатки все еще невідкореговані? Или думают они, что все будет так же, как раньше? Вы рассматриваете свои прошлые отношения как одну из своих неудач, и вы бы предпочли не повторять ошибок, чтобы окончательно не разочаровываться.
7. Весы
Вы открыты для воссоединения до тех пор, пока это не будет слишком напряженным или сложным для вас. Однако, если бывшие относились к вам противно, вы никогда не простите их, и уж тем более не дадите еще одного шанса. Вам нравятся мирные и цивилизованные отношения, но и скрывать злобу вы тоже умеете.
8. Скорпион
Если ваши бывшие изменяли или врали, никакой возможности примирения вы даже не рассматриваете. Но если они этого не делали, и между вами еще пробегают искры, то все возможно. Кроме того, бывший партнер уже знает, чего ожидать от вас, и вы это, несомненно, цените.
9. Стрелец
Нет, вы ничего восстанавливать не хотите. Вам интереснее двигаться дальше и встречаться с новыми людьми. У вас есть собственный моральный кодекс, и, скорее всего, ваш бывший или бывшая его нарушили. Вы не особенно беспокоитесь о одиночество, поскольку быстро обзаводитесь интересными знакомствами. Вы желаете бывшим всего наилучшего, но не собираетесь думать о том, что все могло бы быть иначе.
10. Козерог
Возможно, вы готовы вернуться к обновленным отношениям, если ваш бывший согласен поработать над собой и своим поведением. Вам нужно будет принимать изменения медленно и быть уверенным, что это правильное решение. Понадобится некоторое время, чтобы вы вновь почувствовали себя парой, поэтому вы будете постоянно выискивать какие-то недостатки и признаки несовершенства партнера.
11. Водолей
Возврат к прежним кажется вам невероятно непродуктивным занятием. Зачем повторять то, что не сработало в прошлом? Пришло время двигаться дальше, а точнее – только вперед. Вы хотели бы быть друзьями, может быть, но для вас это совершенно неприоритетно. Если вы все же снова сойдетесь, то, вероятно, у вас будет много эмоций и даже слез, что на пользу уж точно не пойдет.
12. Рыбы
Вы дадите второй шанс, и третий, и четвертый. На самом деле, вы так стремитесь вернуться к бывшему партнеру, что иногда кажется, что у вас была амнезия и вы не можете вспомнить, почему вы расстались. Мало того, вы всегда находите оправдание причин, по которым все пошло не так. Если вас предали, вы убедите себя, что партнер изменился. Если вы не были счастливы в отношениях, вы станете представлять себе, что новая попытка будет гораздо успешнее.