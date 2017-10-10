Злоумышленник Харьковской области вымогал у иностранной студентки из Марокко $20 тысяч
2017-10-10 10:23
Злоумышленник Харьковской области вымогал у иностранной студентки из Марокко $20 тысяч
В Харьковской области был задержан 25-летний местный житель, который требовал у студентки из Марокко 20 тысяч долларов, отобрав у нее при этом паспорт
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В Харьковской области был задержан 25-летний местный житель, который требовал у студентки из Марокко 20 тысяч долларов, отобрав у нее при этом паспорт, передает Rus.Media. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в Нацполіції Харьковской области.
Марокканская студентка в соцсетях познакомилась с мужчиной, который пригласил ее на свидание. 1 октября девушка встретилась с ним возле дома, где живет. Он повез ее на своем автомобиле в город Изюм Харьковской области. Остановившись у реки, новый знакомый отобрал у нее паспорт, а за возврат документа потребовал $20 тыс.
Студентка обратилась за помощью в полицию. Злоумышленник через несколько дней снова вышел на связь и сообщил место, куда потерпевшая должна принести деньги. Девушка отправилась туда в сопровождении полицейских. Там мужчину и связали.
Им оказался 25-летний житель Харьковской области, который уже имел ранее проблемы с законом. Полиция возбудила дело по статье “Вымогательство”.
Полиция задержала злоумышленника