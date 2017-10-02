Зятя народной артистки Украины задержали в Бангладеше: что об этом известно (фото)
2017-10-02 15:19
Зятя народной артистки Украины задержали в Бангладеше: что об этом известно (фото)
Согласно источнику, местная служба безопасности потребовала дополнительно проверить певца и его коллег.
Украинского певца и музыканта Арсена Мирзояна, который вступил в брак с Антониной Матвиенко, дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко, задержали в аэропорту Бангладеша, передает Rus.Media.
Согласно источнику, местная служба безопасности потребовала дополнительно проверить певца и его коллег.
В Бангладеш Арсен Мирзоян и его съемочная группа отправилась с целью снять клип к песне “Не Магеллан” с нового альбома “Слова и Ноты”. По плану работа над видео должна была начаться в Бангладеше, на кладбище кораблей, а продолжиться в Одессе.
Однако Мирзояна и его коллег задержали еще в аэропорту. Некоторое время служба безопасности проверяла информацию о путешественников, а также уточняла цель визита в Бангладеш.
Насколько известно, причин для длительного задержания представители службы не нашли и уже вскоре певец и его команда приступили к работе. Позднее с места съемок появились первые фотографии.