Зять Сумской обнажился для спортивной рекламы
2017-09-27 11:54
Зять Сумской обнажился для спортивной рекламы
Секс-символом российского кинематографа Владимир Яглыч, который является неофициальным зятем Ольги Сумской, показал всю свою красоту.
Он снялся для рекламы известного спортивного бренда. В фотосессии Яглыч обнажил тело, демонстрируя крепкие мышцы и татуировки, передает Rus.Media.
Актер на одних кадрах снялся только в шортах, а на других – полностью голый. Напомним, Владимир Яглыч является отцом ребенка Антонины Паперной, дочери Ольги Сумской. С Ягличем Паперная встречается уже больше двух лет. В прессе регулярно говорят о свадьбе, однако сами актеры не комментируют свою личную жизнь. Яглыч никак не прокомментировал и рождения ребенка. Зато его теща уже немного рассказала о внучке.