Жуткое убийство Украинской девушки в Польше: появились детали
У погибшей был сигаретный бизнес
Жертвой жуткого убийства в Польше стала жительница Ковеля Светлана Нестерчук, 1990 года рождения.
Как сообщает портал Рoliteka , девушка проживала в частном доме на улице Миколайчука вместе с сестрой Натальей Александрук, отцом-пенсионером и пятилетней дочкой.
Как известно, убитая и ее сестра выросли без матери. Опекунство над ними взяла бабушка. Детство дети провели в селе Колодница. По словам знакомых, девушки достаточно трудолюбивые и пытались обеспечить родных.
Светлана же ездила на заработки в Польшу. У нее был сигаретный бизнес. Украинка перепродавала товар в Грубешове. Но поляки-перекупщики угрожали девушке не раз, появились проблемы с законом, после чего она сменила имя и фамилию на Татьяну Остапчук.
18 июня бездыханное тело нашли в пруду. Злоумышленники сильно избили девушку и привязали к шее камень. Польские правоохранители отмечают, что его паспорт сожгли.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым