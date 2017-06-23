Жуткое убийство Украинской девушки в ​​Польше: появились детали

magictr | 23.06.2017 | Новости | Комментариев нет

У погибшей был сигаретный бизнес

Жертвой жуткого убийства в Польше стала жительница Ковеля Светлана Нестерчук, 1990 года рождения.

Как сообщает портал Рoliteka , девушка проживала в частном доме на улице Миколайчука вместе с сестрой Натальей Александрук, отцом-пенсионером и пятилетней дочкой.

Как известно, убитая и ее сестра выросли без матери. Опекунство над ними взяла бабушка. Детство дети провели в селе Колодница. По словам знакомых, девушки достаточно трудолюбивые и пытались обеспечить родных.

Светлана же ездила на заработки в Польшу. У нее был сигаретный бизнес. Украинка перепродавала товар в Грубешове. Но поляки-перекупщики угрожали девушке не раз, появились проблемы с законом, после чего она сменила имя и фамилию на Татьяну Остапчук.

18 июня бездыханное тело нашли в пруду. Злоумышленники сильно избили девушку и привязали к шее камень. Польские правоохранители отмечают, что его паспорт сожгли.

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