Жительница Носовки, несмотря на страх, начала собственное дело
Для многих клиентов Носовского районного центра занятости перспектива стать предпринимателем является единственной возможностью реализовать себя в профессиональном и карьерном плане.
Наталья Омельченко обратилась в службу занятости за содействием в поиске работы в июне 2012 г. Ранее она работала бухгалтером. В связи с отсутствием на рынке труда вакансий по специальности женщине предложили содействие в открытии собственного дела.
Месяц спустя она получила для старта выплату помощи по безработице единовременно и сегодня владеет магазинами по продаже продуктов питания. К бизнесу жены присоединился и муж Натальи – Владимир. Вместе им удалось немало.
«Начинать собственное дело было страшновато, однако я давно мечтала работать на себя. Всем, кто на распутье, советую не бояться трудностей и двигаться вперед», – говорит вчерашняя безработная.
Источник: Носовский районный центр занятости
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