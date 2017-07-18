Жители многоэтажки в Чернигове стали заложниками вандалов
В редакцию ЧЕline обратились жители дома по улице Мстиславский, 175. Они пожаловались на отсутствие газа вот уже вторые сутки. В подвале неизвестные разбили газовый общедомовой счетчик, поэтому газ и выключили. Люди не могут приготовить себе еду и «окунулись в Средневековье».
В доме много пожилых людей и мамочек с маленькими детьми. Жители жалуются, что никто не сообщает о сроках восстановления газоснабжения.
Журналисты ЧЕline выяснили, что «Черниговгаз» в настоящее время проводит ремонтные работы и до утра среды обещает подключить дом к газовой трубе.
«Работники предприятия устанавливают байпасну линию, чтобы дать газ в обход разбитого счетчика, – сообщила пресс-секретарь ПАО «Черниговгаз» Наталья Свириденко. – К утру должны завершить работы. В общем по улице Мстиславский это уже четвертый случай, когда намеренно портят прибор учета».
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