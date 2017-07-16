Житель Сновського района стал перевозчиком для иностранцев без документов
Пограничниками отдела «Гута Студенецька» Черниговского пограничного отряда в контролируемом пограничном районе остановлен автомобиль «ВАЗ» украинской регистрации.
В автомобиле гражданин Украины, 28-летний житель Сновського района, перевозивший 4 человек без документов. Пассажирами оказались граждане Бангладеш 2000, 1995, 1995 и 1996 годов рождения, которые, скорее всего, незаконно попали в Украину из России.
Иностранцев задержаны до 3-х суток для установления личностей.
В отношении гражданина Украины по данному факту внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Продолжаются следственные действия.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
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