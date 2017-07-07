Житель Нежина продавал диски с порнографией прямо на железнодорожном вокзале
Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями связанными с торговлей людьми и оперативники Нежинского отдела полиции 5 июля во время отработки Нежина обнаружили на входе в привокзальное кафе молодого человека, который продавал, судя по срамной обложки, диски с порнографическими видеозаписями.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговщины.
На железнодорожный вокзал прибыла следственно-оперативная группа, полицейские изъяли DVD-диски, которые направлены на экспертизу.
Информация о событии внесена в единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) — наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Продолжается досудебное расследование.
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