Житель мены стал бронзовым призером чемпионата мира U18
16.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Утренняя программа предпоследнего дня чемпионата мира U18 по легкой атлетике была насыщена финалами. Один из них, прыжки в высоту среди мужчин, стал для Украины «бронзовым».
Воспитанник Менской ДЮСШ Владислав Лавский приехал в Найроби с личным рекордом 2,06 м.
В течение соревнований по прыжкам в высоту, он дважды улучшил этот результат – сначала с первой попытки преодолел 2,07, а затем, снова с первой, 2,11 г. Именно этот результат обеспечил украинцу бронзовую медаль.
Источник: Федерация легкой атлетики Украины
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым