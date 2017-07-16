Житель мены стал бронзовым призером чемпионата мира U18

magictr | 16.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Утренняя программа предпоследнего дня чемпионата мира U18 по легкой атлетике была насыщена финалами. Один из них, прыжки в высоту среди мужчин, стал для Украины «бронзовым».

Воспитанник Менской ДЮСШ Владислав Лавский приехал в Найроби с личным рекордом 2,06 м.

В течение соревнований по прыжкам в высоту, он дважды улучшил этот результат – сначала с первой попытки преодолел 2,07, а затем, снова с первой, 2,11 г. Именно этот результат обеспечил украинцу бронзовую медаль.

Источник: Федерация легкой атлетики Украины

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