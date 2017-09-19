Житель мены обыграл черниговцев в межрайонном шахматном турнире

magictr | 19.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В Соснице состоялся межрайонный шахматный турнир по активным шахматам, посвященный дню рождения А. Довженко и Дню Соснице.

28 участников из разных уголков области определяли сильнейшего за шахматной доской.

По результатам 7 туров соревнований победу одержал житель мены Юрий Дорошенко, второе место – у черниговца Назара Лаптія, бронза – у Юрия Куценко из Чернигова.

Источник: Федерация шахмат Черниговской области

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr