Житель мены обыграл черниговцев в межрайонном шахматном турнире
19.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Соснице состоялся межрайонный шахматный турнир по активным шахматам, посвященный дню рождения А. Довженко и Дню Соснице.
28 участников из разных уголков области определяли сильнейшего за шахматной доской.
По результатам 7 туров соревнований победу одержал житель мены Юрий Дорошенко, второе место – у черниговца Назара Лаптія, бронза – у Юрия Куценко из Чернигова.
Источник: Федерация шахмат Черниговской области
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