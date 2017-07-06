Жить в съемной квартире опасно для здоровья
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Исследователи из Манчестерского университета (Великобритания) проанализировали данные 7500 человек старше 50 лет. Специалисты обнаружили, что у людей, которые долгое время снимали жилье, было больше симптомов депрессии в сравнении с теми, кто жил в собственном доме. Кроме того, у этих людей уровень благосостояния оказался ниже.
Исследование показало: участники с низкими уровнями благосостояния выросли в частных домах, но всю жизнь арендовали жилье. Добровольцы с самыми высокими уровнями благосостояния родились за границей и купили жилье в начале взрослой жизни. Специалисты подчеркивают, что негативные последствия съема жилья сохранялись долгое время, пишет gogetnews.info.
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