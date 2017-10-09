Жир на талии назван смертельно опасным
Британские ученые установили, что у женщин с объемом талии в 89 см риск развития диабета второго типа повышается в три раза. Для мужчин, чья талия увеличилась до 100 см, опасность возникновения этой болезни вырастает аж в 5 раз.
Данные из Public Health England показывают огромную опасность, которой подвергают свое здоровье люди, что собрали большой объем жира на талии, пишет newsyou.info.90% всех жертв диабета второго типа имеют лишний вес или страдают от ожирения.
Количество новых случаев ожирения и диабета, между тем, становится все больше, причем довольно стремительными темпами. В одной только Великобритании приблизительно у 100 пациентов-диабетиков еженедельно ампутируют стопы в результате обострения болезни, а диабетическая слепота входит в число основных причин потери зрения у взрослого населения.
По данным исследователей, при объеме талии у женщин от 74 до 83 см риск развития диабета второго типа заметно выше, чем у тех представительниц прекрасного пола, чья талия меньше в объеме.
Эти наблюдения наглядно демонстрируют, какую роль играет в нашем здоровье жир на талии. Его традиционно считают более опасным, чем жир на бедрах, из-за повышенной “метаболическая активность”, что способствует выделению большего количества токсичных химических веществ, которые вызывают воспаление. Именно они повышают риск диабета и болезней сердца.