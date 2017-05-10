Жертва черниговской банды создала собственный паблик и раздает «автографы»
10.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговская восьмиклассница Полина Малоштан, которую жестоко избили девочки-подростки создала персональный паблик в социальной сети и назвала его «#MALOSHTAN». «Вступайте в паблик, в котором вы можете задавать свои вопросы», – пишет Полина Малоштан. В этом публику девушка проводит даже конкурсы среди подписчиков. Призы – своеобразные «автографы» на страницах в социальных сетях. Ранее Полина намеревалась также создать свой канал на YouTube. Впрочем, девушка решила ограничиться паблик. Как известно, до сих пор по делу избиения восьмиклассницы никто не наказан.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым