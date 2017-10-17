Жеребьевка плей-офф ЧМ-2018: когда и где смотреть
2017-10-17 08:03
Жеребьевка плей-офф ЧМ-2018: когда и где смотреть
В раунде плей-офф борьбу за оставшиеся 4 места на ЧМ-2018 поведут восемь лучших сборных среди команд, ставших вторыми в своих группах.
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Состав участников XXI чемпионата мира по футболу продолжает пополняться, передает Rus.Media. На данный момент определились обладатели 23 из 32 путевок. Во вторник, состоится жеребьевка стыковых матчей европейской части отбора на ЧМ-2018.
Жеребьевка состоится 17 октября в Цюрихе в 15:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт ФИФА. Отмечается, что 8 участников плей-офф определятся 10 октября. Они будут распределены в 2 корзины согласно позиции в рейтинге ФИФА.
В жеребьевке примут участие следующие команды:
1. Швеция;
2. Швейцария;
3. Северная Ирландия;
4. Ирландия;
5. Дания;
6. Италия;
7. Греция;
8. Хорватия.
Матчи плей-офф отбора пройдут в период с 9-го по 14-е ноября.