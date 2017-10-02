Жены футболистов “Боруссии” вместе смотрели, как Ярмоленко забивает пяткой
2017-10-01 22:47
Жены футболистов “Боруссии” вместе смотрели, как Ярмоленко забивает пяткой
Вторые половинки футболистов немецкого клуба вместе смотрели матч “Аугсбург” – “Боруссия” (1:2).
Жены и девушки футболистов дортмундской “Боруссии” организовали совместный просмотр выездного матча седьмого тура Бундеслиги против “Аугсбурга”, передает Rus.Media. Поединок завершился победой “Боруссии” со счетом 2:1, а дебютный гол в матче забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, эффектно поразил ворота ударом пяткой.
На встрече жен “Боруссии” была и жена Ярмоленко Инна. “Семья “Боруссии”. Здорово провели время вместе”, – Инна подписала фотографию, на которой изображены 14 спутниц футболистов. Некоторые пришли с детьми.
Ранее в сентябре жена Ярмоленко рассказала нам о первом знакомстве с Дортмундом. Тогда Инна говорила, что мужа уже узнают в торговых центрах, а она хочет сводить детей на стадион.
Экс-полузащитник киевского “Динамо” Андрей Ярмоленко перешел в “Боруссию” за 25 миллионов евро в августе и дебютировал за дортмундцев в выездном поединке третьего тура Бундеслиги против “Фрайбурга”.