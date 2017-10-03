Женская команда по регби разделась ради благотворительности
2017-10-02 21:15
Женская команда по регби разделась ради благотворительности
Когда из одежды только гетры и бутсы.
Чего только не сделаешь ради благотворительности, можно даже немножко и голым задом покрасоваться, особенно учитывая то, что люди любят на это смотреть, передает Rus.Media.
Несмотря на холодное время года британская женская команда по регби вышла голой на поле, чтобы собрать деньги для своего клуба Hitchin Ladies Rugby Club и для клуба играют в регби на инвалидных колясках. На женщинах были только гетры и бутсы, но несмотря на это все их прелести были искусно прикрыты.
Если вы ожидаете увидеть здесь тонких моделей, то вам лучше поискать другие фотосессии, потому что здесь только реальные женщины, потому что регби — спорт не для слабых.
Календарь с женской командой в 2018 году выйдет в ноябре и прибыль от его продажи пойдет на финансирование двух клубов.