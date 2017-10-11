Женщины оказались более склонными к риску
Учеными университетов Австралии и Англии было проведено социологическое исследование, результаты которого доказывают, что женщины готовы рисковать чаще сильной половины человечества. Об этом сообщает журнал Social Psychological and Personality Science.
Опрос был проведен в два этапа и включал перечень вопросов для мужчин и женщин, который отличался. Например, к действиям, которые общество обычно приписывает сильной половине человечества, ученые отнесли риск своим положением в карточной игре или управление быстрыми машинами. Мужчины, конечно, выразили готовность взяться за дело, однако в таком же количестве, что и слабый пол.
“Женскими” рисками специалисты считали приготовление блюд по сложным рецептам для большого количества людей или готовность стать донором для родного человека. Свою готовность на этом этапе тестирования в основном проявила слабый пол.
Исследователи уверены, что разделение обязанностей и действий — физических, финансовых и других — на “мужское” и “женское” являются примером стереотипного мышления, которое дальнейшие работы в этой области смогут изменить, пишет aspekty.net.