Женщину посадили в тюрьму за то, что она не вакцинировала ребенка
В американском штате Мичиган женщину приговорили к семи дней за решеткой после того, как она отказалась исполнять судебный ордер на вакцинацию ее девятилетнего сына.
Ребекка Брюдоу отказалась от вакцинации ребенка несмотря на то, что согласовала ее с бывшим мужем – отцом мальчика. Пока ее экс-супруг получил временное первичное опекунство над ребенком, чтобы смочь провести вакцинацию.
Законодательство штата Мичиган позволяет родителям по собственному усмотрению отказываться от вакцинации детей, если она противоречит их личным убеждениям. К слову:уровень вакцинации детей в Мичигане один из самых низких в США.
Дело началось сразу после рождения ребенка — тогда супруги решили не делать новорожденному вакцинацию сразу, а немного подождать. После развода в 2008 году отец мальчика настоял, чтобы его сыну все-таки сделали все необходимые прививки, сообщает ВВС. Однако Ребекка заявила на суде, что отказалась от этого, потому что вакцинация шла вопреки ее убеждениям. “Я лучше буду сидеть за решеткой, но буду стоять за то, во что я верю, чем откажусь от того, в чем убеждена”, – заявила она.
По словам представительницы неприбыльной организации “Информационный центр национальной вакцинации” Барбары Фишер, это уже не первый случай в этой стране, когда родителей арестовали за отказ от вакцинации детей. При чем в США федеральное правительство не обязывает родителей делать прививки, оставляя регулирования этого вопроса правительствам штатов или местным школьным округам.
Если родители не следуют местным указаниям относительно вакцинаций, их детям часто запрещают ходить в школы, а родителей могут посадить за детские прогулы. Именно поэтому многие родители непривитых детей выбирают обучение своих детей дома.
Напомним: чтобы не допустить распространения кори, в трех областях Украины непривитых детей не допустят к обучению.