Женщина с Корюківщини больше года продавала виртуальную бижутерию
В Корюковском районе полиция задержала женщину, которая размещала в интернете объявления о продаже ювелирных украшений популярного бренда, которых у нее не было. Подкупая клиентов низкими ценами, злоумышленница выманивала у покупателей предоплату и исчезала.
Женщина живет в Черниговской области, а обманывала людей со всей Украины. Пока известно о десяти пострадавших, сумма ущерба одного заказа достигала 84 тыс. грн.
В ходе досудебного следствия установлено, что с августа 2016 года женщина создала фейковый интернет-магазин в социальных сетях «Instagram» и «Вконтакте», где тиражировала объявления о продаже ювелирных украшений.
В результате действий сотрудников киберполиции с работниками оперативных подразделений ГУНП в Черниговской области и под действенным процессуальным руководством органов прокуратуры установлено фактическое местонахождение злоумышленницы.
Работники отдела противодействия киберпреступлений в Черниговской области провели санкционированные обыски по месту проживания мошенницы и в ее личном автомобиле. В ходе обысков изъята компьютерная техника, которая была орудием совершения преступления, и платежные карточки, на которые обманутые потерпевшие перечисляли собственные средства. Злоумышленница пыталась убедить оперативников, якобы она сама была обманута поставщиками из Китая. Однако эти показания и «ложное алиби» мошенницы опровергаются хронологией совершения преступлений, поскольку данное лицо систематически обманывала людей в течение года, следовательно, осознавала противоправность своих действий и их общественно-опасные последствия.
Сейчас полиция тщательно исследует все обстоятельства деятельности злоумышленницы, в результате чего будет принято законное решение в уголовном производстве.
Источник: Полиция Черниговщины
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