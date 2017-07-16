Женщина похудела почти на 40 килограммов, отказавшись лишь от одного популярного продукта

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

28-летняя Наташа Фрид из Британии решила похудеть, когда ее вес перевалил за сто килограммов. За полтора года она добилась успеха, скорректировав свой рацион. В результате сбросила целых 38 килограммов, пишет www.depo.ua.

А толчком к такому экстремальному похудению стал бойфренд, который стал терять к молодой женщине интерес.

Побоявшись слишком жестких диет, британка приняла решение отказаться всего лишь от готовых соусов – майонеза и кетчупа. Также она начала есть много овощей и фруктов, ограничила количество десертов, сладких напитков и фастфуда.

“Я не могла понять, почему набираю вес, всегда питалась разнообразно и не позволяла себе лишнего. Я была уверена, что ем только полезное, и не догадывалась о “скрытые” жиры и сахар в соусах – в этом и заключалась опасность”, – сказала Наташа Фрид.

Так за полтора года она потеряла 38 килограммов, а недавно любимый человек сделал ей предложение.
 

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