Женщина графином убила мужчину
Житель Нежина сообщил полицию, что в хозяйственном помещении на территории города он нашел прикиданий мусором труп. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 13 мая в полицию поступило анонимное сообщение, что в нежилом помещении обнаружен труп мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области во главе с руководством. По указанному адресу полиция действительно обнаружила тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Оперативники провели подворовые обходы, опросили возможных свидетелей происшествия и в результате «по горячим следам» вышли на подозреваемого и раскрыли убийство. Установлено, что неделю назад во время совместного распития алкоголя мужчина поссорился со знакомой женщиной, а и решила поквитаться с обидчиком, несколько раз ударив его графином по голове. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и умер от кровоизлияния в мозг. Женщина в содеянном созналась и предоставила правдивые показания. Она задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) – наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым