Женщина-адвокат носила подзащитному в СИЗО наркотики
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли поставки наркотиков в следственный изолятор Чернигова.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области.
Правоохранители установили, что одна из местных адвокатов, пользуясь беспрепятственным доступом к своих подзащитных, систематически проносила на режимная территорию подозреваемым наркотики.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу во время передачи подзащитному пакетов, в котором находились наркотические средства — каннабис и опий ацетилированный.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, адвокату объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.
Продолжается досудебное расследование.
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