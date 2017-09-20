Женщина-адвокат носила подзащитному в СИЗО наркотики

magictr | 20.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли поставки наркотиков в следственный изолятор Чернигова.

Об этом ЧЕline сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области.

Правоохранители установили, что одна из местных адвокатов, пользуясь беспрепятственным доступом к своих подзащитных, систематически проносила на режимная территорию подозреваемым наркотики.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу во время передачи подзащитному пакетов, в котором находились наркотические средства — каннабис и опий ацетилированный.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, адвокату объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.

Продолжается досудебное расследование.

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