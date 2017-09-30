Жена экс-защитника сборной Украины в бикини рассказала, как радуется дождя (фото)
30.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-08-07 23:26
Жена экс-защитника сборной Украины в бикини рассказала, как радуется дождя (фото)
Анна Мандзюк порадовала подписчиков в Instagram новым фото с отдыха на Бали.
Жена экс-игрока “Днепра” и сборной Украины Виталия Мандзюка Анна снова поразила подписчиков в Instagram своей фигурой в бикини, передает Rus.Media. В эти дни Анна находится в Украине и говорит, что устала от жары и радуется дождю и похолоданию.
“Вот все так ждали лето, но в городе его выдержать невозможно. Честно, радуюсь сегодняшней погоде. Ну а в ленту всем солнышка и тепла”, – подписала Анна фото, сделанное во время отдыха на Бали.