Жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в ультрасексуальному бикини (фото)
23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-08-20 23:10
Жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в ультрасексуальному бикини (фото)
Девушка продолжает радовать подписчиков снимками с отдыха.
Жена защитника “Динамо” и сборной Украины Николая Морозюка в очередной раз похвасталась пикантными фотографиями с отдыха, порадовав своих многочисленных друзей и подписчиков, передает Rus.Media.
Ирина опубликовала на персональной странице в Instagram жаркие снимки с отпуска, на которых изображена в откровенном купальнике.