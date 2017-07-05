Жанна Бадоева проводит каникулы с дочерью (ФОТО)

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Звездная мама проводит отпуск на побережье Италии.

Жанна Бадоева поделилась летними жизнерадостными фото в Инстаграм, где она со своей любимой собачкой – белым померанским шпицем по кличке Стиви гуляет по Венеции, пьет крепкий итальянский кофе, и загорает на пляже.

“Отдых это так: лежишь, сидишь, кушаешь, читаешь, говоришь, молчишь, ешь, лежишь, обнімаєшся, смотришь, смеешься …”, – подписала фото Жанна.

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“Я очень рада, что решили отдыхать в этом году в июле! – говорит телеведущая. – Дело в том, что в Италии с августа, на целый месяц начинаются у всех каникулы !!! Итальянцам же нужно куда-то ехать отдыхать! Пляжи переполнены, мест нет, людей море …. поэтому июнь, июль прекрасная пора для отдыха в Италии !!!! в августе нужно подумать куда поехать отдохнуть, но так чтобы не далеко от Италии)))) далеко я не хочу пока никуда лететь. “

Источник: viva.ua

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