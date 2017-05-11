Земля за полмиллиона: прокуратура Черниговщины вернула в государство 20 гектаров
Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений решение Корюковского районного суда, которым удовлетворен иск Менской местной прокуратуры о признании противоправными и отмене решений Александровского сельского совета о предоставлении физическим лицам разрешений на изготовление проектов отвода земельных участков в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства. Прокуратурой установлено, что согласно карты инвентаризации земель Александровского сельского совета, указанные участки общей площадью 20 га находятся за пределами населенного пункта и относятся к землям государственной собственности, распоряжение которыми отнесено исключительно к полномочиям органов Держгеокадастру. С целью устранения нарушений земельного законодательства прокуратурой направлено в суд административный иск о признании противоправными и отмене актов органа местного самоуправления. Сейчас иск прокурора удовлетворен, решение суда вступило в законную силу. Поэтому за принципиальной позиции прокуратуры 20 га земли сельскохозяйственного назначения стоимостью почти 500 тыс грн подлежит возврату в распоряжение государства.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым